Elon Musk prétend que les pyramides d’Egypte ont été construites par des Aliens

Cette théorie n'est pas nouvelle mais le milliardaire Elon Musk a annoncé sur Twitter dans la nuit de vendredi à samedi que les pyramides en Égypte ont été construites par des extraterrestres. Une théorie évidemment non prouvée.

«Les extraterrestres ont construit les pyramides obv», a ainsi écrit le PDG de SpaceX dans un tweet. Il laisse aussi entendre que le pharaon Ramsès II était probablement un Alien.

Un tweet surprenant qui n'a pas laissé indifférent ses followers sur ce réseau social. Certains utilisateurs semblaient prendre l'annonce d'Elon Musk au pied de la lettre, tandis que d'autres étaient plus sceptiques. Comme cet Egyptien, qui assure que «les Aliens n'ont pas construit les pyramides».

I am Egyptian and I can assure you that Aliens didn't built the pyramids.

— ^_^ (@Mohamed69Gad) August 1, 2020