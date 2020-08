La dernière décennie a été la plus chaude jamais enregistrée sur Terre

La dernière décennie (2010 - 2019) a été la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, 2019 étant la deuxième année la plus chaude, selon un rapport publié par les scientifiques de la Nasa et de l'Administration Nationale Océanique et Atmosphérique (NOAA).

Le document compile les données de quelque 520 scientifiques issus de soixante pays. Un constat qui, s'il est loin d'être une surprise, vient confirmer s'il le fallait l'ampleur du réchauffement climatique, que l'on aura pu une nouvelle fois constater en 2020, avec des canicules à répétition, des incendies plus destructeurs que jamais, de l'Australie à l'Amazonie en passant par la Californie, des inondations à répétition en Afrique, en Asie et dans d'autres régions du globe, ou encore des records de chaleur en Arctique.

Il s'agit de la quatrième décennie consécutive à battre ce triste record, et le réchauffement s'accélère de manière inquiétante. Depuis les premières mesures en 1880, on constatait une hausse moyenne des températures de 0,7°C par décennie. Or, la décennie 2010 - 2019 a vu les températures augmenter de 0,39°C.

A l'arrivée, la planète a déja connu une hausse des températures de 1°C par rapport à l'ère pré-industrielle. Ce, alors que la accords de Paris s'étaient donné pour ambition de les limiter à 2°C. «Comme le confirment d'autres rapports, nous devons agir de manière drastique lors de la décennie qui vient de commencer, afin de faire baisser de moitié les émissions de gaz à effet de serre, a commenté Michael Mann, climatologue à l'Université de Penn State. C'est quelque chose que chaque Américain devrait avoir en tête au moment de voter lors de la prochaine élection présidentielle».

Car si l'inaction des gouvernements se poursuivait, les conséquences seraient dramatiques, comme le souligne le rapport. Parmi les conséquences d'un réchauffement climatique excessif - il est déja trop tard pour espérer en effacer totalement les effets - on citera notamment la hausse du niveau des océans, qui menace d'engloutir des villes, voire des pays entiers, ou encore les vagues de chaleurs meurtrières qui risquent de se multiplier dans des zones de plus en plus étendues.