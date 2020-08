Des chercheurs ont mis au point un test de dépistage rapide et économique en papier

Des chercheurs de l'Institut Wyss d'Harvard ont mis au point un test de dépistage du Covid-19 sur bande papier. Peu cher et rapide, il pourrait être facilement produit s'il était homologué.

Le compteur des contaminations continue de grimper aux Etats-Unis avec plus de 5 millions de personnes testées positives au Covid-19. Dans le monde entier, les laboratoires s'activent à la recherche d'un vaccin au SARS-CoV-2. En attendant cet éventuel antidote, l'équipe de chercheurs d'Harvard a développé un test innovant, qu'elle présente comme «aussi efficace que le vaccin pour interrompre la transmission».

UN CHANGEMENT DE STRATEGIE



L'épidémiologiste Michael Mina, professeur à l'université d'Harvard, défend ce test en expliquant qu'il faut procéder à un «changement de stratégie». Michael Mina estime que les méthodes de dépistage actuelles permettent de détecter seulement 3% des malades avant qu'ils ne soient en mesure de contaminer d'autres personnes. La lenteur des laboratoires ne permet donc pas suffisamment de briser les chaîne de contamination. «Nous voulons commencer à utiliser un vrai outil de santé publique, qui permettra de casser les chaîne de transmission, de la même façon que les masques empêchent la transmission», explique-t-il.

Michael Mina propose d'évoluer vers des tests «à faire soi-même» et «au quotidien», qui permettraient de «retourner dans les écoles et les entreprises». Plusieurs entreprises développent actuellement ce type de tests en papier, dont deux petites entreprises reliées à Harvard : Sherlock Biosciences et E25Bio. L'entreprise multinationale 3M travaille également en collaboration avec le MIT sur un test semblable aux tests de maternité.

L'AVAL DES AUTORITES EN ATTENTE

Les scientifiques attendent l'autorisation de l'Agence fédérale américaine du médicament, la Food and Drug Administration (FDA) pour distribuer les tests. Si la stratégie était approuvée, des centaines de millions de tests pourraient être distribués aux populations «en l'espace de quelques jours», à des prix beaucoup moins élevés, explique Harvard. «Produits pour moins d'un dollar chacun, les tests pourraient être réalisés chaque jour, ou tous les deux jours», précisent les chercheurs.