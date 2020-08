Biélorussie: l'opposition défile à Minsk et demande le départ de Loukachenko

Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans la capitale de la Biélorussie, Minsk, dimanche 16 août pour demander le départ du président de la République, Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 26 ans.

«Pars!», scandaient les protestataires à l'attention du chef de l'Etat, défilant le long de l'avenue de l'Indépendance lors d'une «Marche pour la Liberté». Portant des fleurs, vêtus de blanc, les manifestants se dirigaient au milieu des chants et des klaxons de voitures vers le monument érigé en mémoire des victimes de la Seconde guerre mondiale. Les contestataires portaient à bout de bras un gigantesque drapeau blanc et rouge, les couleurs de l'opposition.

Quelques minutes avant le début de cette marche, Alexandre Loukachenko, 65 ans, au pouvoir depuis 1994, a fait une apparition surprise non loin de là, sur le place de l'Indépendance, devant plusieurs milliers de ses soutiens.

Il a réagi à la volonté de l'opposition d'organiser une nouvelle élection présidentielle, après celle du 9 août qui l'a donné vainqueur mais a suscité des accusations de fraudes massives. «Si nous faisons ça, nous partirons en vrille et nous n'en reviendrons jamais», a-t-il prédit. S'exprimant depuis une tribune, entouré de gardes du corps, Alexandre Loukachenko a dénoncé la volonté, selon lui, d'imposer au pays «un gouvernement depuis l'étranger».

La victoire d'Alexandre Loukachenko à la présidentielle été perçue comme largement truquée. La principale opposante, Svetlana Tikhanovskaïa, la femme d'un blogueur influent jeté en prison, est désormais en exil en Lituanie.

Après l'élection du dimanche 9 août, les quatre premières soirées de manifestations avaient été matées par les forces antiémeutes, faisant au moins deux morts et des dizaines de blessés. Des hommages aux protestataires tués ont été organisés ce week-end à Minsk et à Gomel. Depuis jeudi, en réaction aux violences, la mobilisation s'est étendue: des chaînes humaines et rassemblements d'opposition ont éclos partout dans le pays, tandis que des ouvriers d'usines emblématiques ont lancé des actions de solidarité.