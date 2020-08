Kim Kardashian veut faire libérer un rappeur coupable de meurtre

Sur les traces de son père ? Fille de l’avocat Robert Kardashian, Kim poursuit son désir de rejoindre un jour la profession, et s’est même fixé l’objectif de faire libérer le rappeur C-Murder, condamné pour meurtre en 2009.

Il avait été reconnu coupable d’avoir tué en 2002 un adolescent de 16 ans, Steve Thomas, dans une discothèque de Louisiane. Sept ans après, le jury l’avait condamné à la réclusion à perpétuité. Il n’avait cependant pas été unanime, rendant sa décision à dix contre deux (dont deux avaient d’abord voté pour l’acquittement avant de changer d’avis, rapporte ABC News).

Sur Twitter, Kim Kardashian a affirmé que «si son procès avait eu lieu aujourd’hui, le jury aurait dû être unanime pour qu’il soit condamné», en faisant référence à une décision de la Cour suprême. «Mon cœur va à la famille de Steve Thomas. Je ne peux imaginer à quel point c’est difficile et mon intention n’est pas d’ouvrir cette douloureuse blessure mais d’aider à trouver la vérité derrière cette tragédie. (…) La vraie justice pour ce jeune homme nécessite que la personne qui l’a réellement tué en soit tenue responsable et que Corey Miller (le vrai nom du rappeur) retourne chez lui près de ses enfants».

The jury convicted Corey 10-2 and he was sentenced him to life in prison. If his trial was today, the jury would have had to be unanimous for him to be convicted.

