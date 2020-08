Etats-Unis : une famille sénégalaise meurt dans un incendie volontaire

Emoi dans la ville de Denver après qu'une famille originaire du Sénégal a péri dans l'incendie de leur maison, le 5 août dernier. Un acte criminel volontaire comme en témoignent les images de vidéo surveillance.

Sur une photo publiée par la police de Denver, trois hommes cagoulés sortant de la maison sont aujourd'hui soupçonnés d'avoir déclenché l'incendie ayant provoqué la mort de Djibril Diol, 29 ans, Adja Diol, 23 ans et leur fille, Khadija 2 ans, ainsi que de la soeur du père, Hassan 25 ans et de sa fille Hawa.

Trois personnes présentes dans la maison au moment de l'incendie ont pu échapper aux flammes en sautant du deuxième étage.

«L'incendie semble avoir été délibérément allumé par trois inconnus portant des sweats à capuche sombres et des masques complets qui ont fui la zone dans une berline 4 portes de couleur sombre», a expliqué la police dans un communiqué.

Une récompense de 14.000 dollars (12.000 euros) est promise pour toute information permettant l'identification des suspects.

Memorial outside the home of Djibril Diol.He, his wife, sister & 2 babies were killed in a fire.There’s a 14k reward for helpful info #9news pic.twitter.com/fu0G812s9p

— Sonia Gutierrez (@SoniaReports) August 7, 2020