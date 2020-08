Photos : Mélania Trump a rénové la roseraie de la Maison Blanche

La Première Dame des États-Unis, Melania Trump, a dévoilé ce weekend des photos de la roseraie de la Maison Blanche, après rénovation. C’est depuis ce jardin qu’elle donnera son discours pour la convention du parti Républicain.

Après un mois de travaux, elle a dévoilé les photos via son compte Twitter. Les plantations ont été renouvelées, ainsi que les dalles et les installations technologiques (éclairages, installations pour les caméras, etc.), précise CNN. Ces travaux ont été financés par des dons privés.

Excited to honor history & celebrate the future in our beautiful @WhiteHouse Rose Garden this evening. Thank you to all who helped renew this iconic & truly gorgeous space. pic.twitter.com/ggiqLkdGbw

— Melania Trump (@FLOTUS) August 22, 2020