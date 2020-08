Un bébé panda est né au zoo de Washington

Une naissance sous le feu des projecteurs. Un bébé panda géant est né vendredi 21 août au parc zoologique national de Washington. L’événement a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux.

La mère, Mei Xiang, a donné naissance à un bébé panda dont le sexe n’est pas encore connu. Ce n’était cependant pas une mince affaire pour la femelle panda de 22 ans : «Comme Mei Xiang a un âge avancé, nous savions que ses chances d’avoir un petit étaient maigres. Nous avons tout de même voulu lui donner une chance supplémentaire de participer à la survie de son espèce», a déclaré la direction du parc. Elle est donc devenue la plus vieille femelle panda aux États-Unis à donner naissance à un petit.

Mei Xiang a été inséminée artificiellement avec la semence d'un autre mâle du zoo, Tian Tian. Il est très difficile de tomber enceinte pour les femelles pandas, car elles ne sont fertiles qu’entre 24 et 72 heures par an, explique le zoo. Les scientifiques et vétérinaires ont donc observé et étudié Mei Xiang pour déterminer le moment auquel elle aurait le plus de chance de tomber enceinte.

Émerveillé par ce nouveau venu, le zoo a diffusé de nombreuses photos et vidéos sur les réseaux sociaux.

See and listen to the joyous moment when our giant panda cub was born at 6:35 p.m.! The animal care team reports mom Mei Xiang and cub appear to be doing well. #PandaStory #PandaCubdates pic.twitter.com/An1wx3FZG8 — National Zoo (@NationalZoo) August 22, 2020

Our panda team is happy with the behaviors they observe of Mei Xiang and her cub. As expected, Mei Xiang is being an excellent and attentive mother! UPDATE: https://t.co/jLlvhBlPAp. Thank you for your well wishes + support! #PandaStory #PandaCubdates pic.twitter.com/jtBp9eg4P9 — National Zoo (@NationalZoo) August 23, 2020

Mei Xiang a déjà eu trois petits pandas, tous depuis retournés en Chine, dans le cadre d’une coopération entre le zoo de Washington et le centre de conservation de la vie sauvage de Chine.