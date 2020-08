Peindre les éoliennes en noir réduirait les morts d’oiseaux

L’impact des oiseaux est l’un des principaux points négatifs des parcs éoliens. Or, une étude réalisée en Norvège a permis de les réduire de 70%, simplement en peignant une lame en noir.

Les résultats de cette enquête ont été publiés dans la revue Ecology and Evolution, a rapporté la BBC.

Favoriser le développement des parcs éoliens mais en harmonie avec la nature. Tel était le but avoué du docteur Roel May, l’un des auteurs de l’étude et professeur à l’Institut norvégien de recherche sur la nature à Trondheim. Pour atténuer les risques de collision pour les animaux, lui et son équipe ont utilisé le parc éolien de Smola, composé de 68 turbines réparties sur 18 kilomètres carrés, l’un des plus grands de Norvège, comme laboratoire.

Afin de rendre les lames plus visibles pour les oiseaux, les scientifiques ont peint «l’une des trois lames de l'éolienne en noir». Résulat, «Le taux de mortalité annuel a été considérablement réduit au niveau des turbines, jusqu'à plus de 70%, par rapport aux turbines témoins voisines (celles non peintes)», a confié le professeur May.

Des tests dans d’autres parcs éoliens, notamment aux Pays-Bas et en Afrique du Sud, sont prévus pour confirmer que cette forte baisse d’impacts n’est pas seulement due à la spécificité du site ou aux animaux qui le traversent.