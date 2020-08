Un employé de Tesla refuse 1 million de dollars et déjoue une tentative de ransomware

Aux États-Unis cet été, un employé d'une grande usine Tesla a été contacté par un hacker russe lui proposant la coquette somme d'un million de dollars pour introduire un virus dans le système informatique de l'entreprise. Le salarié n'a pas accepté l'offre, préférant protéger son entreprise.

L'histoire digne d'un roman d'espionnage a été dévoilée cette semaine dans une plainte rendue publique. Elon Musk, le PDG de Tesla, a confirmé ce vendredi 28 août que c'est bien son entreprise qui était visée.

Much appreciated. This was a serious attack.

— Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020