Canon refuse de payer la rançon, les hackers divulguent des données

Victime d’une cyberattaque qui a occasionné de nombreux dégâts, l’entreprise japonaise Canon n'a pas accepté de payer la rançon demandée par les hackers. Face à ce refus de paiement, ces derniers ont publié près de 2,2 Go de données volées.

Elles ne contiendraient aucune information personnelle ou financière, rapporte Presse Citron, mais représenteraient que 5% de l’ensemble des archives dérobées. Ainsi, il est possible que les pirates, qui se font appeler Maze (Labyrinthe), gardent les informations les plus précieuses pour faire pression sur le géant spécialisé dans les produits optiques.

Le montant demandé par les hackers à l’origine du ransomware - logiciel malveillant prenant en otage des données personnelles - n’est pas connu. Cette attaque, survenue le 30 juillet dernier, a notamment désactivé les services de messagerie électronique de la firme nippone et plusieurs applications internes. Le site web américain de l’entreprise a également été touché.

«L’accès à certains systèmes Canon est actuellement indisponible en raison d’un incident de sécurité lié à un logiciel rançon que nous avons récemment découvert. Nous avons immédiatement mis en œuvre nos protocoles d’intervention et commencé une enquête.», a écrit la direction de Canon dans un message à destination de son personnel.

Et ces hackers n'en sont pas à leur coup d'essai. Selon le site spécialisé, ils ont déjà revendiqué des attaques sur le groupe sud-coréen LG, le fabricant de photocopieurs et d'imprimantes Xerox, ou encore Cognizant, une entreprise fournissant des services d’informatique et de conseil.