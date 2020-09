La tortue qui sourit n’est plus en voie d’extinction

Leur sourire n'a jamais quitté leur visage et finalement elles ont eu raison de garder espoir. Menacées d'exctinction totale, les tortues Batagur Trivittata sont désormais en bonne voie pour repeupler leur pays d'origine, la Birmanie.

Connue du grand public avec le surnom de tortue au sourire permanent, de part la forme de leur bouche toujours sympatique (forcément), cette espèce vient de connaître un mini-baby boom dans le cadre d'un programme mené par la Wildlife conservation society de Myanmar.

Meet the rare turtle with something to smile about: https://t.co/YBQAubE9ow @NYTScience @TheWCS @TurtleSurvival

— Rachel Nuwer (@RachelNuwer) September 3, 2020