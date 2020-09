Il sauve un piéton coincé sous une voiture après un accident

Un réflexe salutaire. Un homme a sauvé samedi matin à New York un piéton coincé sous une voiture après qu'elle l'avait renversé.

Les images de vidéosurveillance, révélées par le New York Post, montrent la BMW bleue percuter une borne incendie après avoir fauché le piéton qui s'apprêtait à traverser une rue à Manhattan.

[Attention, ces images peuvent choquer.]

C'est alors qu'est sorti de sa boutique Avi Balawi, un charcutier de 23 ans. «J'ai eu trois secondes pour réfléchir. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il saignait. Il voulait parler, mais il ne pouvait pas. Quelque chose me disait: «Sors-le ! Sors-le !», relate-t-il au New York Post.

Craignant que le conducteur du SUV tente de reculer pour dégager sa voiture, Avi Balawi s'est précipité pour le tirer par les pieds et l'éloigner du véhicule. Bien lui en a pris car, quelques secondes plus tard, la grosse BMW s'extirpait du poteau, faisait marche arrière et prenait la fuite. Selon la police, le chauffeur a heurté deux véhicules, avant de s'enfuir à pied, ont raconté des témoins.

Les forces de l'ordre auraient retrouvé ensuite le suspect selon le New York Post - une information non confirmée -, tandis que la victime a été transportée à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagée. De son côté, Avi Balawi ne se considère pas comme un héros, et préfère remercier «Dieu».