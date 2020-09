Il grignote pendant 4 heures pour ne pas mettre son masque dans l'avion

Un passager d'un vol easyJet à destination de Tenerife, aux Canaries, a grignoté des biscuits pendant 4 heures afin d’éviter de mettre son masque, obligatoire à bord de l’avion, sauf pour boire et manger.

Ce touriste britannique de 41 ans, qui a voyagé le 25 août dernier avec sa femme et ses deux enfants, a en effet acheté un paquet de Pringles sel et vinaigre, et a grignoté les gâteaux apéritifs durant toute la durée du voyage, rapporte le Daily Mail. Pour tenir jusqu’à la fin du trajet, il a mangé un bout de chips toutes les deux minutes et demie, a-t-il raconté sur Facebook, apparemment fier de lui.

Une publication qui n’a pas manqué de faire réagir le Toile. Alors que certains ont vivement critiqué l’attitude du quadragénaire, d’autres au contraire, ont trouvé son stratagème ingénieux. «Bonne idée. Je vais faire pareil la prochaine fois», a commenté un utilisateur, «Mon mari a fait la même chose la dernière fois», a écrit un autre.

Concernant les commentaires négatifs, il a déclaré ne pas y prêter d'importance car ceux qui critiquent «sont assis chez eux au Royaume-Uni, sous la pluie, alors que nous prenons le soleil à Tenerife», a-t-il lancé. De son côté, la compagnie aérienne a affirmé qu’aucun passager ne s’était plaint de son comportement au cours du vol.

«Bien que notre équipage de cabine essaie toujours d'être vigilant pour s'assurer que les passagers se conforment à l'obligation de porter un masque, aucun problème n'a été soulevé avec l'équipage concernant le comportement de ce passager pendant le vol», a indiqué un porte-parole d’easyJet.

S'il a reconnu ne pas apprécier mettre un masque de protection, il a toutefois souligné avoir conscience qu’il est nécessaire pour lutter contre la pandémie : «Les gens n'aiment pas porter de masques, et même les hôtesses de l'air ont dit qu'elles n'aiment pas porter de masques, a-t-il déclaré, mais nous savons tous que nous devons les porter».