Sénégal : une année de pluie tombe en une nuit sur Dakar

Une véritable catastrophe naturelle. Depuis le début de la semaine, Dakar, la capitale sénégalaise, subit des inondations très importantes aux conséquences dévastatrices. Le tout est causé par des pluies diluviennes. Dans la seule nuit du 5 au 6 septembre, il est tombé l'équivalent d'une année de précipitations sur la ville.

Résultats, des milliers de personnes se retrouvent sans domicile, et l'on compte au moins six morts dans tout le pays. La situation est d'autant plus inquiétante que les météorologues prévoient encore de la pluie pour la fin de semaine, selon l'agence de presse américaine AP.

Du côté des habitants, le gouvernement est pointé du doigt pour la gestion des inondations. Une réunion entre le président Macky Sall et plusieurs ministres a donc eu lieu pour tenter de comprendre pourquoi le plan de lutte contre les inondations mis en place en 2012 n'a été d'aucune efficacité. Portant sur 10 ans, ce projet estimé à plus d'un milliard d'euros n'a pas permis d'éviter les dégâts causés par les pluies du mois de septembre.

Un plan d'urgence a pour le moment été déclenché sur demande de Macky Sall. À noter que le Sénégal n'est pas la seule nation du Sahel touchée par la situation climatique. Des inondations ont été observées au Niger, au Nigeria ou encore au Soudan. Dans ce dernier pays, les pluies ont fait au moins 500.000 déplacés et détruit plus de 100.000 maisons selon RFI.