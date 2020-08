Essonne : un violent orage provoque des inondations et des dégâts

Un orage a éclaté en fin d'après-midi en Île-de-France ce mardi 11 août, provoquant inondations et dégâts notamment en Essonne. Comme en témoigne une série de photos et vidéos partagée sur les réseaux sociaux.

La gendarmerie a d'ailleurs signalé plusieurs incidents.

Sur Twitter, elle a ainsi signalé «des chutes d'objets» sur la RD 988 à Limours, la RD 3 à Fontenay-les-briis, la RD 152 à Bruyères-le-Chatel, la RD27 au Val Saint-Germain.

#Ops | En raison des intempéries, des chutes d'objets et inondations nous sont signalées. Retrouvez-les sous ce tweet.





En cas d'urgence, ne prenez pas de risques inutiles et appelez les secours. pic.twitter.com/FN3BG9d1nP

— Gendarmerie de l'Essonne (@Gendarmerie_091) August 11, 2020