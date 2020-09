L'Iran a exécuté le lutteur Navid Afkari

C'est via le site internet de la télévision d'Etat que le pouvoir iranien a officialisé, samedi 12 septembre, la nouvelle de sa disparition. Navid Afkari, jeune lutteur de 27 ans connu pour avoir remporté plusieurs titres nationaux dans sa discipline, a été exécuté sur décision des autorités.

Arrêté en septembre 2018 pour avoir participé à des manifestations «antigouvernementales» en septembre 2018 dans la ville de Shiraz (sud-ouest), il avait été accusé d'avoir poignardé un homme à mort, ce que son avocat avait contesté, le lutteur ayant ensuite affirmé avoir avoué sous la torture.

The Islamic Republic of Iran just confirmed the death sentence of wrestling champion Navid Afkari for participating in 2018 protests against the regime. The Islamic Republic of Iran is an elected member of the U.N. Commission on Criminal Justice. Why, @antonioguterres ? pic.twitter.com/9pLD5ABFKQ

Condamné à mort, l'homme a été exécuté en vertu du «qesas», soit la «loi du talion», a indiqué samedi à la télévision d'Etat le procureur général de la province de Fars, Kazem Mousavi.

La peine capitale a été appliquée «face à l’insistance de la famille de la victime», a-t-il ajouté. Mais selon l’avocat de Navid Afkari, Maître Hassan Younessi, une rencontre avec la famille de la victime devait avoir lieu ce dimanche pour «demander pardon» et ainsi éviter l’application de la peine capitale.

Dans un communiqué émis samedi, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a réagi à l'exécution de Navid Afkari, estimant qu'il s'agissait d'un acte «cruel».

«Nous la condamnons dans les termes les plus forts», a également écrit sur Twitter le secrétaire d'Etat américain.

The Iranian regime’s execution of Navid Afkari is a vicious and cruel act. We condemn it in the strongest terms. It is an outrageous assault on human dignity, even by the despicable standards of this regime. The voices of the Iranian people will not be silenced. #نویدمان_را_کشتند

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 12, 2020