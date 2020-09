«Médicane», un rare ouragan méditerranéen menace l’Europe

Un rare ouragan méditerranéen, connu sous le nom de «médicane», a frappé l'Europe et plus particulièrement la Grèce occidentale. Des rafales de 117 km/h et des pluies torrentielles se sont abattues vendredi sur les îles ioniennes .

«Nous nous trouvons face à des conditions météo intenses avec des vents et de très fortes chutes de pluie», a déclaré à la presse le ministre adjoint de la protection civile Nikos Hardalias. Il a précisé qu'il n'y avait pas de victime à ce stade.

Les garde-côtes grecs ont indiqué qu'un bateau transportant 55 migrants était en détresse au large des côtes du Pélopponèse, à l'ouest du pays.

#Ianos is looking pretty impressive this morning as convection continues to wrap around its center. This is certainly one of the more convincing cases for a tropical cyclone in the Meditteranean that we've seen in a while! #medicane pic.twitter.com/DSXfj2hzrm

— Steve Copertino (@TheSteveCop) September 17, 2020