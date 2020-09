«Promised Land» : les mémoires de Barack Obama sortiront deux semaines après l'élection présidentielle américaine

Barack Obama a annoncé ce jeudi la sortie de ses mémoires le 17 novembre prochain, soit deux semaines après l'élection qui doit départager Donald Trump et Joe Biden.

«Promised Land», qui compte 768 pages, est le premier de deux volumes.

Il doit être publié simultanément en 25 langues à travers le monde. Sa version française s'intitulera «Une terre promise» et sera publiée par les éditions Fayard.

There’s no feeling like finishing a book, and I’m proud of this one. In A Promised Land, I try to provide an honest accounting of my presidency, the forces we grapple with as a nation, and how we can heal our divisions and make democracy work for everybody. pic.twitter.com/T1QSZVDvOm

— Barack Obama (@BarackObama) September 17, 2020