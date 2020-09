Des célébrités américaines participent à une levée de fonds pour permettre à d'anciens détenus de voter

L'élection présidentielle américaine approche et certaines célébrités veulent s'assurer que tout le monde pourra voter. LeBron James, John Legend ou encore Michael Bloomberg ont participé à la levée de fonds organisée par la Florida Rights Restoration Coalition (FRCC), destinée à payer les dettes d'anciens détenus en Floride. 20 millions de dollars ont été récoltés.

Grâce à cet argent, les anciens détenus endettés de Floride peuvent espérer se rendre aux urnes le 3 novembre prochain. En effet, dans cet Etat du sud du pays, une récente loi suspend le droit de vote des personnes ayant purgé une peine de prison mais sans pouvoir régler leurs amendes ou frais de justice.

Help us #FreeTheVote in the state of Florida! Spread the word about our Fines and Fees Fund. If you want to help people with past felony convictions become eligible to vote. The link to donate or sign up is below. Please share!

https://t.co/aGd2L6WB4V#Amendment4 #OurTime pic.twitter.com/K3pgJiMV6S

— Florida Rights Restoration Coalition (@FLRightsRestore) September 15, 2020