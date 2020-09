Donald Trump prévient les Américains qu'il «ne leur parlera plus jamais» en cas de victoire de Joe Biden

Lors d'un déplacement à Fayetteville, en Caroline du Nord, où il venait prononcer un discours dans le cadre de la campagne présidentielle américaine, Donald Trump a prévenu ses supporters des conséquences d'une victoire de son adversaire Joe Biden.

«Si je perds face à lui, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne vous parlerai plus jamais. Vous ne me verrez plus jamais», a prévenu le président américain face à une audience qui portait des masques «MAGA», «Make America Great Again», son slogan de campagne.

Quelques heures plus tard, Joe Biden a reposté ce segment du discours de Donald Trump, en écrivant, non sans ironie : «Je suis Joe Biden et j'approuve ce message».

I’m Joe Biden and I approve this message. pic.twitter.com/TuRZXPE5xK — Joe Biden (@JoeBiden) September 20, 2020

Toujours tranchant, jamais dans la demi-mesure, Donald Trump a également qualifié son adversaire de «pire candidat de l'histoire de la politique présidentielle».

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump menace ses électeurs de disparaître en cas de défaite. Lors de sa première campagne présidentielle en 2016, le candidat républicain avait affirmé que s'il perdait face à Hillary Clinton, «je ne pense pas que vous me reverrez. Je pense que j'irai chez Turnberry (un complexe de luxe, ndlr) et je jouerai au golf».