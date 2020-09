Qui est Megan Thee Stallion, nommée parmi les personnes les plus influentes de 2020 par le Time ?

Le magazine américain Time a dévoilé son classement annuel des 100 personnalités les plus influentes du monde. Cette année, en haut de la liste des «Pionniers», on retrouve la rappeuse Megan Thee Stallion.

Originaire de la ville de Houston, dans le sud des États-Unis, l’artiste de 25 ans baigne dans le rap depuis sa tendre enfance. La jeune Texane, de son vrai nom Megan Jovon Ruth Pete, a sorti sa première mixtape, «Rich Ratchet», et son premier single, intitulé «Like a Stallion», en 2016.

Deux ans plus tard, elle publie son album «Tina Snow». Quelques semaines après le décès de sa mère, en mars 2019, elle-même ancienne rappeuse devenue sa manageuse, elle sort la mixtape «Fever», puis enchaîne les collaborations avec des grands noms de la scène hip-hop américaine.

Celle qui compte plus de 15 millions d'abonnés sur Instagram a notamment travaillé avec Beyoncé sur une reprise caritative de son tube «Savage», et avec Nicki Minaj, sur son single «Hot Girl Summer», dont le clip a été visionné plus de 80 millions de fois sur Youtube.

Plus récemment, en août dernier, Megan Thee Stallion, qui encourage l'émancipation de la femme, la sororité, l'entraide entre femmes, et l'acceptation de soi, a également été invitée par Cardi B à collaborer avec elle sur son titre «WAP», une ode au désir féminin.

Surnommée «Thee Stallion» («L'étalon») au lycée en raison de sa morphologie (notamment sa grande taille, 1m78), la rappeuse, qui opte souvent pour des paroles très explicites et des chorégraphie très sensuelles, est par ailleurs connue pour utiliser dans ses musiques de multiples alter-ego, comme «Tina Snow», ou encore «Suga», le nom de son dernier projet, qui décrivent différentes facettes de sa personnalité.

«C'est un esprit libre»

En parallèle de sa carrière musicale, la vedette montante du rap a suivi des cours à la Texas Southern University, et a obtenu son diplôme en administration de la santé. Après quoi elle s’est donné pour objectif d’ouvrir un centre de vie assisté dans sa ville natale.

«Il y a quelque chose chez cette femme. Une fois que vous la connaissez, vous devenez fan. Malgré les épreuves qu'elle a dû traverser, elle s'en est sortie. Elle est toujours aimante et douce», a déclaré dans le magazine Time l'actrice Taraji P. Henson.

«Je n'aime pas utiliser le mort «forte» pour parler des femmes noires parce que je pense que ce terme déshumanise. Mais Megan - elle a une force, a-t-elle poursuivi. Elle est profonde. Elle est allée à l’université. C'est une artiste. C'est un esprit libre.»