Dark web : un vaste coup de filet conduit à l’arrestation de 179 dealers

Une vaste opération contre le «dark web» menée en Europe et aux Etats-Unis a permis l’arrestation de 179 vendeurs de drogues et autres marchandises illicites.

Au total, 119 personnes ont été arrêtées aux Etats-Unis, deux au Canada, 42 en Allemagne, huit aux Pays-Bas, quatre au Royaume-Uni, trois en Autriche et une en Suède, ont indiqué mardi le ministère américain de la Justice et Europol dans un communiqué commun.

Ces suspects se livraient à des dizaines de milliers de ventes de produits illégaux sur le «dark web», partie cachée d’Internet où les activités illicites pullulent. Les forces de l’ordre des deux continents ont saisi 500 kilos d’opiacés, tel que de l’héroïne, de l’oxycodone ou du fentanyl (deux antalgiques extrêmement puissants utilisés comme drogue), ainsi que 5,5 millions d’euros (6,5 millions de dollars) a également été réalisée, en liquide et en monnaies numériques.

Le dark web, marché des opiacés

«Pour un nombre croissant de jeunes drogués, les opiacés ne sont plus achetés à des trafiquants locaux, mais à des revendeurs en ligne», a indiqué Jeffrey Rosen, vice-ministre américain de la Justice. «Ces marchés du "dark net" gagnent en popularité à une vitesse inquiétante, et permettent aux trafiquants de drogue de faire ouvertement de la publicité et de prendre des commandes du monde entier», a-t-il ajouté.

Les overdoses aux opiacés, et notamment au fentanyl, considéré comme 50 fois plus puissant que l'héroïne, sont l'une des principales causes de mortalité aux Etats-Unis. En 2018, elles représentaient quelque 70% des plus de 67.000 morts d'overdoses aux Etats-Unis.