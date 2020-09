Pourquoi les chiens ont-ils peur de l'orage ?

Oreilles en arrière, queue vers le bas, yeux écarquillés, halètements, bâillements et même parfois aboiements et tremblements... Tels sont les signes les plus fréquents d'anxiété chez le chien. Des signaux d'alerte qui peuvent être particulièrement impressionnants en cas d'orage. Mais pourquoi un tel état de panique pendant ces épisodes météorologiques ?

Le phénomène est connu et observé depuis la nuit des temps. Et s'il a longtemps été inexpliqué, la science s'est récemment penchée sur le sujet - et sur nos fidèles compagnons à quatre pattes - pour nous permettre de le comprendre et de l'expliquer.

C'est ainsi qu'une étude, parue en 2018 dans la prestigieuse revue National Geographic, explique d'où vient cette anxiété chez les chiens pendant les orages et, surtout, comment la maîtriser.

Why Your Dog Freaks Out During Thunderstorms—And What to Do https://t.co/IeVXibd2Uy — DoggReport (@thedoggreport) April 29, 2018

Pression barométrique...

Confronté à de nombreuses reprises à des chiens complètement paniqués par la foudre et les éclairs, Terry Curtis, comportementaliste à l'université vétérinaire de Floride, explique notamment que ces réactions peuvent s'expliquer par le fait que les chiens peuvent ressentir la chute de la pression barométrique. Concrètement, ils peuvent donc être déjà en état de stress avant même que l'orage n'éclate.

Puis, au fur et à mesure que les intempéries font rage, l'anxiété peut, chez l'animal, progresser à un niveau très critique en fonction du ciel qui s'assombrit, du vent, des bruits de tonnerre, des éclairs, si bien que certains chiens feront tout pour tenter de fuir.

«J’ai eu des cas où le chien a creusé à travers le mur […] ou a sauté à travers une porte coulissante en verre», assure à cet égard, Terry Curtis.

Nicolas Dodman, vétérinaire spécialiste du comportement animal à l'Université Tufts, près de Boston, apporte, lui, une explication davantage spécifique et fouillée.

... Et électricité statique

Selon lui, ce comportement anxieux serait ainsi également lié à un trop plein d'électricité statique accumulée dans la fourrure du chien.

En effet, plus un chien a une fourrure importante, plus il emmagasine l’électricité statique présente dans l'air durant un orage. Ce faisant, un chien qui serait déjà nerveux durant un épisode orageux, pourrait recevoir une décharge si sa truffe touche un objet métallique.

Et plus les orages se suivent, plus ce qui n'était au départ qu’une petite anxiété peut se transformer en une véritable phobie, et donc en panique.

De plus, Nicolas Dodman a remarqué qu'au cours des orages beaucoup de chiens se réfugient dans des endroits à l’abri des chocs électriques tels les baignoires, les lavabos ou même derrière le réservoir des toilettes, ce qui accrédite d'autant plus cette thèse.

En menant son étude, il a d’ailleurs constaté que la moitié des chiens phobiques aux orages se réfugient dans la salle de bain en attendant que l'épisode passe.

Dans ce contexte, son collègue Terry Curtis et lui recommandent aux propriétaires de chiens phobiques de ne pas hésiter à les habiller d'une veste antistatique. Grâce à cet équipement, ils seront non seulement protégés des champs d'électricité statique alentour, mais se sentiront réconfortés.

Dans les cas les plus extrêmes, l'assistance d'un éducateur spécialiste du comportement animal pourra s'avérer être très précieuse. Parce qu'à la différence du ciel, vis-à-vis d'un chien, seul un maître peut (gentiment) gronder.