DIRECT - Coronavirus : 11.123 cas et 27 décès comptabilisés en 24h

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent, raison pour laquelle le gouvernement a considérablement durci le ton mercredi soir en annoncant une nouvelles série de mesures restrictives.

> La France a enregistré vendredi 14.412 nouveaus cas

> La métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe placées en alerte maximale

> Paris et plusieurs autres grandes villes placées en zone d'alerte renforcée

19h36

Au total, 11.123 cas de coronavirus ont été comptabilisés en 24h portant le total de cas détectés depuis le début de l'épidémie à 538.569.

Le nombre de décès a augmenté de 27 ces dernières 24h. Le bilan atteint 31.727 morts depuis le début de l'épidémie, dont 21.061 ont été enregistrés à l'hôpital.

En une semaine, 4.204 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital dont 786 en réanimation.

Le taux de positivité reste stable par rapport à samedi, à 7,4%. Le nombre de clusters a augmnté de 47 en 24 heures et s'élève à 1.230 ce dimanche, dont 288 en Ehpad.

14H09

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 998.463 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00.

Plus de 32.915.550 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 22.574.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de samedi, 5.529 nouveaux décès et 299.285 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 1.124 nouveaux morts, les États-Unis (871) et le Brésil (869). Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 204.499 décès pour 7.079.689 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 2.750.459 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 141.406 morts pour 4.717.991 cas, l'Inde avec 94.503 morts (5.992.532 cas), le Mexique avec 76.243 morts (726.431 cas), et le Royaume-Uni avec 41.971 morts (429.277 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 97 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (86), la Bolivie (67), l'Espagne (67), et le Brésil (67).

10H16

Le dernier bulletin épidémiologique de l'agence nationale de santé publique a fait apparaître une nouvelle donnée, comme l'a souligné Le Parisien ce week-end.

Depuis la rentrée, le principal foyer d'apparition des clusters en cours d'étude (pas encore contrôlés ou maîtrisés) serait le milieu scolaire et les universités.

En chiffres : sur les 899 clusters qui en cours d'investigation le 24 septembre, 285 sont apparus dans les écoles ou facultés françaises. Soit près du tiers du total des clusters actifs.

En seconde position, l'entreprise reste le premier foyer de circulation, avec 26 % des 2444 foyers de transmission contre 16 % pour le milieu scolaire et l'université.

07H51

Le couvre-feu nocturne à Melbourne sera levé à compter de lundi, près de deux mois après avoir été imposé dans la deuxième ville d'Australie pour endiguer la flambée de cas de coronavirus.

Daniel Andrews, Premier ministre de l'Etat du Victoria, dont Melbourne est la capitale, a indiqué que les habitants de la ville seraient libres de sortir de chez eux à tout moment pour travailler, faire du sport, faire les courses ou s'occuper d'autrui. Cet assouplissement des restrictions intervient alors que 16 nouveaux cas de contamination et deux décès ont été enregistrés dimanche dans l'Etat.

Le nombre de cas actifs est passé sous les 400 pour la première fois depuis le 30 juin.

Le couvre-feu à Melbourne avait été imposé le 2 août en même temps que d'autres mesures au moment où le nombre de malades explosait dans la ville de cinq millions d'habitants.

07h39

En France, 527.446 cas ont été détectés depuis le début de l'épidémie, selon le bilan de Santé publique France. Parmi eux, 14.412 cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Le nombre de décès a quant à lui augmenté de 39 par rapport à vendredi, portant le bilan total à 21.034 morts dans l'hexagone.

Depuis une semaine, les hôpitaux ont accueilli 4.102 nouveaux malades, dont 763 en services de réanimation. Le nombre de clusters en cours d'investigation s'élève à 1.183 ce samedi, dont 229 en Ehpad. Enfin, sur ces 1.183 foyers d'infection, 58 ont été découverts ces dernières 24 heures. Le taux de positivité des tests poursuit sa hausse et atteint désormais 7,2 %, contre 6,9% vendredi.