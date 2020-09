Incendies en Californie : des célèbres vignobles ravagés par les flammes

Un patrimoine viticole parti en fumée. Un vaste incendie ravage depuis dimanche les célèbres vignobles de la Napa Valley, en Californie.

Ce mardi matin, l’incendie baptisé «Glass Fire» avait déjà parcouru pas moins de 4.500 hectares et détruit des caves historiques.

Ainsi, la cave familiale du château Boswell vieille de 41 ans est totalement partie en fumée, à St. Helena. Des images capturées par les médias américains, montraient la bâtisse en pierre être dévastée par les flammes.

D’autres domaines ont également été touchés. C’est notamment le cas du domaine de Newton Vineyard, propriété du groupe LVMH. «C’est le cœur lourd que nous vous informons que le domaine viticole et les vignobles de Newton Estate ont été considérablement impactés. Toutes les installations seront fermées jusqu’à nouvel ordre au fur et à mesure que nous évaluons les dommages», écrit le domaine sur Instagram.

La ferme du Castello di Amorosa, célèbre vignoble, a également été détruite totalement, rapporte le San Francisco Chronicle. C'est dans la ferme que se trouvait les bouteilles de vin, des cuves de fermentation, le laboratoire et les bureaux.

Fort heureusement, aucun blessé n’était à recenser ce mardi. Et pour cause, 34.000 habitants ont évacué la zone lundi et 14.000 autres devaient se tenir prêtes à en faire de même.

La Californie est en proie depuis plusieurs années à des incendies meurtriers, de plus en plus violents et imposants. Depuis le début de la saison, plus de 81.000 feux se sont déclarés, parcourant un total de 1,5 million d’hectares.