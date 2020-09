Débat Trump-Biden : les moments forts de la première confrontation

Attaques, brouhaha et insultes. Comme prévu, le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden ce 29 septembre a été particulièrement chaotique. Les deux hommes ont profité de l'occasion pour tenter une démonstration de force, ce qui a donné lieu à des séquences virulentes qui tourneront en boucle dans les médias du monde entier.

«Allez-vous vous taire ?»

Dès le début du débat, Donald Trump s'est montré particulièrement virulent, coupant la parole de son adversaire à plusieurs reprises. Le modérateur Chris Wallace s'est interposé plusieurs fois pour demander au républicain de respecter le temps de parole de Joe Biden. Cependant, ce dernier n'a pas caché son exaspération quelques minutes seulement après le début du débat : «est-ce que vous allez vous taire ?» a-t-il ainsi demandé.

Donald Trump : «Vous avez un diplôme de dernier de la classe, donc ne parlez pas d’intelligence avec moi » pic.twitter.com/ltbvfripuY — CNEWS (@CNEWS) September 30, 2020

«Il n'y a rien d'intelligent à propos de vous»

Les attaques personnelles ont été nombreuses, contrairement aux propositions politiques pendant le débat. L'une d'entre elles est venue de Joe Biden, qui a expliqué que Donald Trump n'était pas particulièrement intelligent. Le républicain a alors rétorqué que son adversaire avait un diplôme de seconde zone et qu'il n'y avait «rien d'intelligent» à propos du démocrate.

«J'ai payé plusieurs millions de dollars d'impôts»

Questionné sur ses impôts, Donald Trump a réfuté les accusations du New York Times. Le quotidien américain a ainsi expliqué ces derniers jours que le républicain n'avait payé que 750 dollars de taxes sur l'année 2016, lorsqu'il avait été élu. Le président sortant a assuré en revanche qu'il avait déboursé «des millions de dollars», et que les révélations n'avaient donc aucun lieu d'être.

Donald Trump : « J’ai payé des millions de dollars d’impôts » pic.twitter.com/mgCP8azcgm — CNEWS (@CNEWS) September 30, 2020

Donald Trump attaque Joe Biden sur la question raciale

L'été américain a été secoué par les manifestations raciales après la mort de Breonna Taylor ou encore de George Floyd. Alors qu'il est accusé par les démocrates d'utiliser ces tensions pour diviser les Etats-Unis, Donald Trump a rétorqué que ces problèmes n'étaient pas nouveaux, et que Barack Obama et Joe Biden avaient également connu des manifestations semblables. «J'ai de meilleurs résultats que n'importe quel républicain depuis longtemps», a expliqué le président sortant, expliquant que ses mesures économiques étaient majeures pour la communauté noire américaine. De plus, il a assuré que Joe Biden avait proféré plusieurs insultes contre cette dernière par le passé.

Donald Trump : « J’ai de meilleurs résultats que n’importe quel républicain » pic.twitter.com/TFz3GrkJ6O — CNEWS (@CNEWS) September 30, 2020

Donald Trump remet en doute l'intégrité de l'élection

Les candidats accepteront-ils les résultats du scrutin ? C'est l'une des inquiétudes alors que Donald Trump refuse depuis plusieurs semaines de promettre une telle chose. Selon lui, le vote par correspondance utilisée à cause de la pandémie pourrait truquer l'élection. Il a une nouvelle fois profité du moment pour demander à ses supporteurs de se méfier des résultats. De son côté, Joe Biden a promis qu'il respecterait le choix des électeurs.

Donald Trump : « Je demande à mes partisans de surveiller ce qui se passe dans les bureaux de vote » pic.twitter.com/OaItUYR2km — CNEWS (@CNEWS) September 30, 2020

Les candidats s'écharpent au sujet du fils de Joe Biden

Joe Biden est resté plutôt calme pendant les échanges, malgré plusieurs difficultés à se contrôler par moments. En revanche, il a été particulièrement agressif lorsqu'il a été question de défendre son fils Hunter, ancien militaire. «Mon fils n'est pas un loser», a ainsi vociféré le démocrate, faisant référence à des supposées déclarations de Donald Trump à l'encontre de l'armée américaine. Ce dernier a répliqué en expliquant qu'Hunter Biden avait été viré des rangs militaires à cause de son addiction à la cocaïne. Une attaque familiale qui résume bien l'ambiance générale autour du débat.

Joe Biden : « Mon fils a eu des problèmes de drogue et il les a surmontés » pic.twitter.com/5YRWUTOwya — CNEWS (@CNEWS) September 30, 2020

