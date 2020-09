Grande-Bretagne : un centre d'accueil pour demandeurs d'asile au milieu de l'océan Atlantique ?

Le gouvernement britannique aurait envisagé d'envoyer les demandeurs d'asile sur une île en plein milieu de l'océan Atlantique.

Selon les médias outre-Manche, l'idée serait venue de Priti Patel, la ministre de l'Intérieur. Elle aurait en effet demandé à des responsables de réfléchir au fait de gérer les demandes d'asile sur l'île de l'Ascension ou sur celle de Sainte-Hélène.

Connue pour avoir été le théâtre de l'exil de Napoléon 1er jusqu'à sa mort, Sainte-Hélène, tout comme sa voisine, se trouve à plus de 1.800 km de la Namibie, à l'ouest du continent africain. Si elle appartient au Royaume-Uni, elle se situe à près de 8.000 km de Londres.

Le Home Office, équivalent du ministère de l'Intérieur de l'autre côté de la Manche, a toutefois fait savoir que cette proposition en était une parmi d'autres au milieu de discussions sur les procédés existants dans les autres pays. L'Australie, notamment, place les migrants dans des centres situés sur des îles du Pacifique en attendant que leurs dossiers soient traités.

«Cette idée ridicule est inhumaine, totalement irréalisable et extrêmement coûteuse. Il semble donc tout à fait plausible que ce gouvernement conservateur l'ait proposée», a estimé sur Twitter Nick Thomas-Symonds, membre de l'opposition travailliste en charge de ces dossiers.

This ludicrous idea is inhumane, completely impractical and wildly expensive. So it seems entirely plausible this Tory Government came up with it. https://t.co/3QZ9GBo7mM

— Nick Thomas-Symonds MP (@NickTorfaen) September 29, 2020