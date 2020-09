Plus de 500.000 dollars levés par une plateforme de crowdfunding pour soutenir le tireur de Kenosha

Lors d’une manifestation du mouvement Black Lives Matter à Kenosha au mois d’août, Kyle Rittenhouse, un jeune américain de 17 ans avait ouvert le feu sur des manifestants. Un groupe de soutien au jeune homme a levé depuis plus de 500.000 dollars pour l’adolescent, via un site de crowdfunding.

Le jeune homme est accusé d'avoir assassiné deux personnes et blessé plusieurs manifestants du mouvement Black Lives Matter, mais le groupe «Amis de la famille Rittenhouse», plaident pour la légitime défense. «Kyle a été injustement accusé de meurtre par le procureur, qui semble déterminé à tirer parti de la dimension politique de cette affaire», ont dénoncé les soutiens de Kyle Rittenhouse sur le site de financement particitatif chrétien GiveSendGo. «Il s’agissait évidemment de légitime défense, et Kyle et sa famille vont avoir besoin d’argent pour payer les frais de justice.» La cagnotte du suspect s'élevait déja à plus de 12.000 participations, pour un moment total de plus de 528.000 dollars.

Kyle Rittenhouse s’était rendu armé d’un fusil d’assaut à la manifestation de soutien à Jacob Blake, pour «protéger» la ville, après avoir vu des vidéos de pillages sur les réseaux sociaux. Il avait été arrêté le lendemain de la fusillade, à Antioch, une ville proche de Kenosha. Il a été inculpé de meurtre avec préméditation, et devrait être jugé au mois d'octobre.

L'adolescent serait un amateur d’armes et un partisan de la première heure du président Donald Trump. Ce dernier avait par ailleurs refusé de condamner les actes du jeune homme lors de son déplacement à Kenosha quelques jours après la fusillade.