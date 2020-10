Biodiversité : 40 % des espèces de plantes sont menacées d'extinction

La biodiversité en danger. Selon une vaste étude internationale publiée mercredi, 40 % des espèces de plantes sont menacées d'extinction, en premier lieu à cause de la destruction de leur milieu naturel.

Ce sont pas moins de 140.000 espèces qui sont en danger, d'après cet état des lieux mondial des plantes et champignons publié par les Jardins botaniques royaux de Kew (Royaume-Uni), compilant les travaux de 210 chercheurs issus de 42 pays. C'est quasiment deux fois plus que l'estimation scientifique parue il y a quatre ans (21 %).

L'agriculture constitue la principale cause d'extinction des plantes, en participant à la destruction de leur habitat naturel. Parmi les autres facteurs cités par le rapport figurent la surexploitation des ressources biologiques, la construction de complexes résidentiels et commerciaux, les espèces invasives, la pollution ou encore le réchauffement climatique.

