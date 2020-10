Coronavirus : qu'est-ce que le remdesivir, le médicament avec lequel Donald Trump est soigné ?

Alors que Donald Trump, positif au Covid-19 a été admis, vendredi soir, dans un hôpital militaire, sa porte-parole Kayleigh McEnany a indiqué qu'après consultation avec des spécialistes, le président américain recevait l'antiviral remdesivir. Mais quel est ce médicament ?

Le remdesivir est la substance active du médicament Veklury, sur lequel travaille le laboratoire américain Gilead depuis 2009. Il s'agit d'un antiviral administré par perfusion, qui a notamment été utilisé contre Ebola, le virus respiratoire syncytial (VRS) ou encore le MERS-CoV, de la famille des coronavirus.

Des milliers de patients traités

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, cette molécule a été incluse dans plusieurs essais cliniques dans le monde entier et a été administrée à des milliers de patients dont plus de 600 Français. Des études avaient alors démontré que le remdesivir pouvait réduire la charge virale pulmonaire de façon significative, améliorer les fonctions respiratoires et bloquer l'infection virale.

Le Japon a rapidement autorisé son utilisation pour lutter contre le Covid-19, tandis qu'aux Etats-Unis, Donald Trump avait raflé 92% des stocks de ce médicament qu'il jugeait particulièrement prometteur. En Europe, le remdesivir a obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne du médicament (EMA) au début du mois de juillet.

une substance toujours controversée

Pourtant, cette molécule continue de diviser la communauté scientifique : à la mi-septembre, la Haute autorité de santé (HAS) a ainsi déclaré dans un avis que les effets du remdesivir chez les patients souffrants de formes graves du Covid-19 étaient «faibles» et «qu'un réévaluation est nécessaire».

Malgré ces résultats, l'HAS a émis un «avis favorable» pour le remboursement de ce traitement (qui coûte 2.340 dollars dans les pays développés et quatre fois moins cher dans les pays pauvres ou émergents) pour les patients atteints de pneumonies graves dues au Covid-19.