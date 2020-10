Qui remplace Donald Trump si celui-ci ne peut plus gouverner ?

Coma, maladie, blessure... Même sans décès, les risques qu'un président américain ne soit pas capable d'assurer son rôle au quotidien existent. Dans ce cas de figure, la Constitution a prévu un protocole très précis pour que les affaires courantes soient gérées de la manière la plus stable possible. Une éventualité qui pourrait se produire dans les prochains jours si l'état de Donald Trump venait à se dégrader, alors que celui-ci est hospitalisé après avoir été testé positif au Covid-19.

La solution se trouve dans le 25ème amendement de la Constitution, adopté en 1965, soit deux ans après la mort de John F. Kennedy. Car s'il est admis que le vice-président prend la place du président en cas de décès, une maladie est plus difficile à gérer. Ce texte permet donc d'officialiser le transfert du pouvoir de président au vice-président en cas d'incapacité à gouverner. Cela s'applique tant pour des problèmes de santé qu'en cas d'éventuelle condamnation pour trahison.

Si Donald Trump venait donc à être trop malade à cause du coronavirus, il peut de lui-même transférer ses pouvoirs à Mike Pence. Cela n'est que temporaire le temps de se remettre sur pied. Il doit pour se faire écrire un courrier à destination du président de la Chambre des représentants, et du président du Sénat. Une autre lettre sera nécessaire pour récupérer son rôle. Cela a été utilisé par le passé lorsque Ronald Reagan et George W. Bush ont subi des opérations chirurgicales. George H.W. Bush a donc été président pendant plus d'une journée en 1985, quand Dick Cheney l'a été brièvement en 2002 et 2007.

En revanche, si l'ancien homme d'affaires n'est pas d'accord, ou pas en capacité de nommer Mike Pence comme son successeur le temps de sa maladie, il est possible de passer outre. En effet, le vice-président et une majorité de membres de son gouvernement peuvent écrire une lettre à la Chambre et au Sénat pour déclarer le président comme incapable de gouverner. Dans ce cas, Mike Pence deviendrait immédiatement président des Etats-Unis. À noter que ce texte n'a jamais été utilisé dans l'histoire, même s'il aurait été envisagé par certains membres de cabinet lors du procès pour destitution de Donald Trump en 2019.

Quoi qu'il en soit, si la santé du président venait donc à s'empirer dans les prochains jours, les institutions américaines semblent être prêtes à assurer la transition aussi vite que possible. Mike Pence, qui a récemment été testé négatif au Covid-19, prendrait ainsi le rôle, avec ou sans l'accord de Donald Trump, avant de lui rendre si ce dernier guérissait par la suite. Rien de tout cela ne semble cependant à l'ordre du jour. Donald Trump a publié une vidéo ce 4 octobre dans laquelle il assurait aller beaucoup mieux.