Pokémon : le rappeur Logic a dépensé plus de 200.000 dollars pour une carte rare

C’est un record. Lors d’une vente aux enchères organisée ce samedi 10 octobre, le rappeur Logic a dépensé plus de 200.000 dollars (environ 170.000 euros), pour s’offrir une carte Pokémon extrêmement rare.

De son vrai nom Sir Robert Bryson Hall II, l’artiste américain est devenu l’heureux acquéreur d’une carte première édition de Dracaufeu (ou Charizard), un Pokémon de type feu et vol de 120 hp. La société d'investissement en cartes à collectionner CardHops a précisé sur son compte Twitter qu’il s’agit de la vente la plus élevée pour cette carte.

A PSA 10 Base Set 1st Edition Charizard just sold at auction with an ending bid of $183,812.00 via @IconicAuctions.





Including the 20% buyer's premium, the total transaction value exceeds $220k.





As of now, this is the highest known sale of the card. pic.twitter.com/2mwkoopTvL

— Cardhops (@Cardhops) October 10, 2020