Coronavirus : quels sont les médicaments à éviter ?

A l'apparition de symptômes potentiellement associés à une infection au coronavirus, il peut être tentant de s'automédicamenter afin d'améliorer son état de santé. Mais une telle démarche, toujours déconseillée, peut s'avérer encore plus problématique pour les personnes atteintes du Covid-19.

Ainsi, en cas de fièvre inférieure à 39°C, la Société française de Pharmacologie et Thérapeutique appelle à ne rien prendre, rappelant que la fièvre est un mécanisme naturel de défense face à une infection.

En dernier recours, il est conseillé d'éviter les anti-inflammatoires. Ils peuvent en effet masquer une infection au coronavirus, voire, dans certains cas, aggraver les symptômes.

Il faudra donc privilégier le paracétamol (Doliprane, Efferalgan, Dafalgan), tout en prenant soin de respecter les doses, une prise en excès pouvant entraîner de graves lésions, voire dans certains cas la mort.

Pour ce qui est de l'attitude à adopter en cas de toux, là encore il faut éviter de se médicamenter à tout prix. Une toux dite «productive», qui entraîne des crachats, permet au bronches d'expulser ce qui les encombre. Et dans le cas d'une toux sèche, il est déconseillé aux personnes souffrant de bronchite chronique ou d'asthme de prendre du sirop antitoussif. Ce dernier ne doit être envisagé qu'en cas de toux non productive et vraiment gênante. Là aussi, il convient de bien respecter les doses.

Un autre médicament, qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois, est à considérer avec beaucoup de précaution : l'hydroxychloroquine. En l'absence d'études suffisantes concernant son efficacité et ses effets secondaires, le Hautr conseil de la santé publique a recommandé de ne pas l'utiliser, sauf dans le cadre d'une hospitalisation et sur décision collégiale des médecins.

S'il ne s'agit pas à proprement parler d'un médicament, le gel hydroalcoolique est désormais largement utilisé pour contrer les infections. Contrairement à ce que l'on a pu entendre, il ne présente pas de danger pour les femmes enceintes, ni pour les enfants, même si bien sûr il faut veiller à ce que ces derniers ne s'en mettent pas dans la bouche.

Enfin, il n'est pas non plus déconseillé de se faire vacciner, cela ne représentant pas de danger pour la santé en période de pandémie de coronavirus. Il est même conseillé, au contraire, de se faire vacciner contre la grippe, afin d'éviter de prendre ses symptômes, similaires, pour ceux du coronaviurs.