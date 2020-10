Inde : la militante pour le climat Licypriya Kangujam, 9 ans, arrêtée pour avoir manifesté

Figure internationale de la lutte contre le réchauffement climatique, la jeune Indienne Licypriya Kangujam, 9 ans, a été arrêtée dimanche par la police indienne, et détenue durant quarante minutes. Son seul tort est d'avoir manifesté contre la pollution de l'air à New Delhi, devant la maison du parlement.

La jeune fille avait posté un message sur Twitter pour témoigner de son arrestation. «Autant d'agents de police pour enfermer une fille de 9 ans et un garçon de 12 ans. J'élève ma voix pas seulement pour moi, mais pour les millions d'enfants de Delhi et les habitants de ce pays. Nos dirigeants font semblant mais n'agissent pas.», avait-elle écrit.

So many police and security forces to detained a 9 years old girl and a 12 years old boy.





I’m rising my voice is not just for me, it’s for the millions of children of Delhi and the people of this country. Our leaders just pretend but they don’t take any concrete action yet. 🙏🏻 pic.twitter.com/KozzVbWNh2 — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) October 18, 2020

Licypriya Kangujam ne compte pas en rester là, et a posté de nouveaux tweets ce mardi pour dénoncer une détention abusive.

«Ce véhicule est devenu un trésor inestimable. Je l'achèterais quand ils le mettront en vente. Je le garderais dans un musée pour dire aux générations futures que ce véhicule a emporté vers la prison un enfant de 9 ans en Inde, le 18 octobre 2020, pour avoir demandé des mesures d'urgence pour le climat à nos dirigeants», a-t-elle écrit dans un tweet accompagné d'une photo montrant le véhicule de police dans lequel elle a été emmenée après son arrestation.

This vehicle become a treasure & it’s priceless. I will buy when they auction it. I will keep in a museum to tell the future generations that this vehicle took away to detained a 9 years old kid in india on October 18, 2020 for asking to take urgent climate action to our leaders. pic.twitter.com/VcpLp0zOB2 — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) October 20, 2020

I will go and protest again in front of the Parliament House of India but I don’t know what will happen next to me. — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) October 20, 2020

Instead of stopping air pollution, they’re trying to stop me. pic.twitter.com/dGZtCU17k2 — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) October 19, 2020

La jeune fille a reçu de nombreux messages de soutien.

It is called human rights violation to arrest 9 years old girl @LicypriyaK protesting 4 #ClimateChange asking 4 #ClimateJustice & #ClimateAction



Every day we witnessed violence again environmental rights defenders fighting 4 our future, planet & people. Enough STOP #Violence https://t.co/TYCvzEEeE0 — Hindou (@hindououmar) October 20, 2020

She was detained for protesting against climate change in Delhi. How criminal is that?#LicypriyaKangujam https://t.co/AgfaRCKi7r — Barshach (@meweirdodo) October 20, 2020

Licypriya Kangujam, souvent comparée à Greta Thunberg, est l'une des figures montantes de la lutte contre le réchauffement climatique et la défense de l'environnement.

Jouissant d'une audience grandissante, elle est ainsi la plus jeune personne à avoir été certifiée par Twitter, où elle compt eprès de 100.000 abonnés.