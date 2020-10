Election américaine : qui a gagné le dernier débat entre Joe Biden et Donald Trump ?

La dernière épreuve est derrière eux. Après le dernier débat ce 22 octobre, Joe Biden et Donald Trump peuvent désormais se concentrer sur le 3 novembre, jour de l'élection présidentielle américaine. Mais en attendant, les médias tentent de décrypter et trouver un vainqueur à ce face-à-face.

Et comme toujours lorsque Donald Trump participe à un débat, il semble très difficile de savoir qui l'a véritablement emporté. Les deux hommes se sont envoyés des attaques violentes sur des arguments plus ou moins basés sur des faits, dont certaines ont fait mouche. L'on peut par exemple retenir les critiques de Joe Biden sur la gestion du coronavirus ou la défense sur les migrants du président sortant, expliquant que les cages dans lesquelles des enfants ont été enfermés avaient été construites lors de l'administration Obama.

Les sondages de médias plutôt libéraux comme CNN donnent le démocrate vainqueur par une marge plutôt confortable, quand ceux de Fox News donnent une version totalement différente. Sur les réseaux sociaux, la tendance est semblable. Les soutiens de Donald Trump le donnent vainqueur, et il en va de même pour Joe Biden.

Sur NBC News, des spécialistes politiques ont donné des notes aux deux candidats concernant leur performance. Les trois interrogés, tous universitaires, ont donné leur préférence à Joe Biden, sans pour autant lui donner un A, synonyme de vrai succès.

Dans la presse étrangère, le journaliste et historien Tim Stanley donne quant à lui Donald Trump vainqueur dans une tribune publiée par The Telegraph. «Il a été un candidat différent dans ce débat (...), et c'est en vérité le nouveau format, créé pour le faire taire, qui l'a aidé», écrit-il. En effet, les micros des candidats étaient parfois coupés pour éviter les interruptions intempestives vécues le 29 septembre dernier, ce qui a eu pour effet de largement calmer la discussion, du moins sur la forme.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs journalistes et observateurs cherchent avant tout à savoir si les performances des candidats peuvent marquer un tournant dans l'élection. Et cela ne semble pas être le cas. «Difficile de voir ce qui a changé après ce débat», écrit ainsi Domenico Montanaro, journaliste politique pour NPR. «Le débat ne devrait pas altérer l'avance de Biden», publie Kevin Robillard dans le Huffington Post. Dans ce contexte incertain, le seul véritable vainqueur sera donc celui qui remportera l'élection après le soir du 3 novembre prochain.

Hard to see what changes anything from this debate. Trump needed to show he was nicer, but that meant he had to actually engage on the issues. https://t.co/TDgUyXKb6J

— Domenico Montanaro (@DomenicoNPR) October 23, 2020