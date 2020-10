Débat Trump-Biden : les réactions après le dernier face-à-face

Après un premier débat chaotique, l'inquiétude était palpable. Donald Trump et Joe Biden ont-ils été à la hauteur de l'événement ? Selon les médias, il semblerait que les deux candidats à la présidentielle américaine se soient montré sous un meilleur jour à l'occasion du dernier débat ce 22 octobre.

Le site internet de CNN parle ainsi d'un «débat plus substantiel», bien que toujours empli de «mensonges». Le New York Times et le Washington Post saluent également une rencontre plus «calme» et moins «rancunière».

Fox News salue la performance de la modératrice, Kristen Welker, notamment pour avoir posé une question quant à l'ordinateur portable d'Hunter Biden prétendument trouvé chez un réparateur, et qui contiendraient des preuves que son père, Joe, était au courant de ses affaires financières en Ukraine ou en Chine. «Kristen Welker a fait ce qu'une majorité de médias classiques ont hésité à faire, poser une question à Joe Biden concernant les relations à l'étranger que son fils avait pendant que le vice-président était au pouvoir», peut-on lire sur le site internet du site conservateur. Mais au-delà de cette simple question, c'est pour la tenue globale du débat que la journaliste de NBC News est saluée sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias comme Newsweek.

Les couples Trump et Biden au centre des discussions

Ronna McDaniel, leader du parti démocrate, regrette cependant sur les réseaux sociaux que Donald Trump soit plus souvent interrompu par la correspondante que ne l'a été Joe Biden. Les autres réactions sur Twitter, sidérées le 29 septembre dernier lors du premier débat, sont bien plus concentrées sur les idées défendues par les candidats. «Trump n'a toujours pas de plan pour contenir la pandémie. Il veut vous retirer votre assurance maladie, et n'a pas pu articuler un plan de remplacement ce soir», dénonce par exemple un internaute.

Mais l'une des images qui a peut-être le plus fait parler à la fin du débat sur les réseaux sociaux n'avait rien de politique. En effet, il est de tradition de voir les compagnes des candidats monter sur la scène pour une photo après la confrontation. La différence de chaleur entre les couples Biden et Trump a interpellé les internautes. En effet, Melania Trump a semblé, une nouvelle fois, retirer sa main dès que possible de celle de son mari, mettant de nouveau sur le tapis les spéculations sur leur entente véritable.