Le nouveau coronavirus utilise une seconde «clé» pour s'infiltrer dans les cellules

Selon une nouvelle étude, le nouveau coronavirus serait plus contagieux parce qu'il aurait développé une seconde «clé», augmentant ses capacités à s'infiltrer dans les cellules humaines.

Le SARS-CoV a été découvert il y a plus de dix-sept ans en Chine. A l'époque, il s'était répandu dans vingt-six pays et n'avait touché que 8.000 personnes en 2003.

Le nouveau coronavirus, lui, semble beaucoup plus contagieux. «Le point de départ de notre étude était de savoir pourquoi le SARS-CoV, un coronavirus qui a conduit à une épidémie beaucoup moins importante en 2003, et le SARS-CoV-2 se propagent de manière si différente alors qu'il utilisent le même récepteur principal ACE2», a expliqué Ravi Ojha, virologue et coauteur de l'étude publiée dans la revue Science.

une nouvelle protéine

Les chercheurs ont alors étudié le génome du virus et ont identifié les «clés» qui lui permettent de s'aggriper aux cellules et de les infecter. Et il semblerait que le nouveau virus en possède une nouvelle. «Contrairement à son ancien parent, le nouveau coronavirus avait acquis une 'pièce supplémentaire' sur ses protéines de surface, que l'on retrouve également dans les pointes de nombreux virus humains dévastateurs, dont le virus Ebola, le VIH et les souches hautement pathogènes de la grippe aviaire, parmi d'autres», selon Olli Vapalahti, un autre virologue qui a participé à l'étude.

Cette nouvelle clé est la protéine transmembranaire neurophile 1. Elle «pourrait être celle qui dirige le virus vers la porte», estime Giuseppe Balistreri, également coauteur de l'étude.

Jusqu'ici, les chercheurs chinois ont d'ores et déjà identifié 149 variantes mineures du virus parmi les 103 génomes analysés.