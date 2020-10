La maire de Rome, Virginia Raggi, dit être menacée par la mafia

Dans certains quartiers de la ville de Rome, Virginia Raggi, la maire, a osé s'opposer à des groupes influents issus du crime organisé. Dans une interview pour la télévision italienne, l'édile affirme que cela lui a valu des menaces de la part de la mafia qui prévoierait de s'en prendre à elle et à sa famille.

Devenue la première femme maire de Rome en 2016, Virginia Raggi indique plus particulièrement être prise pour cible par la famille Casamonica, connue pour ses activités criminelles en Italie.

Grazie a Polizia e Dda per blitz che ha portato ad arresto di sei persone del clan Casamonica. Sono accusati di estorsione aggravata da metodo mafioso, usura, spaccio. Un arrestato coinvolto anche in raid al Roxy bar. A Roma non c’è spazio per criminalità. #FuoriLaMafiaDaRoma

— Virginia Raggi (@virginiaraggi) October 27, 2020