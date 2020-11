Attentat à Vienne : les musiciens de l'Opéra ont continué à jouer pendant l'attaque

Dehors c'était le chaos mais, à l'intérieur de l'Opéra de Vienne, les tirs n'ont pas fait taire la musique. Le soir du lundi 2 novembre, alors que des coups de feu retentissaient dans les rues de la capitale autrichienne, les musiciens de l'Orchestre philarmonique de Vienne, en concert, n'ont pas cessé de jouer.

Pourtant, à l'extérieur, plusieurs assaillants armés ont tué au moins quatre personnes. L'un d'eux, abattu par la police, a été identifié comme un «sympathisant» du groupe jihadiste Daesh, et l'attaque a été qualifiée de «terroriste» par les autorités.

Police kept us safe inside the @WrStaatsoper after tonight's performance. While we waited, members of @vienna_phil started to play. No #angriff #terrorwien #viennaattacks #viennashooting will ever stop the music in #Vienna pic.twitter.com/H8wfWjR5lV

