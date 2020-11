Russie : Trois soldats tués sur une base militaire, un suspect arrêté

Le suspect a pris la fuite avant d’être arrêté. Âgé de seulement 20 ans, un conscrit russe a tué lundi trois militaires sur une base militaire située à Voronej, dans l’ouest de la Russie.

«Trois militaires ont été mortellement blessés dans l'attaque. Le commandement de l'unité militaire et les forces de l'ordre prennent des mesures pour retrouver et arrêter l’agresseur», a indiqué le service de presse du district militaire Ouest, cité par l'agence Interfax. L'attaque a eu lieu vers 5 heures et l'assaillant est un soldat d'une des escouades de la base.

Selon le Comité d'enquête, Anton Makarov a tué un officier à la hache afin de s'emparer de son arme de service et d'ouvrir le feu sur d'autres soldats. «Deux d'entre eux sont morts, un troisième est blessé» en plus de l'officier tué, a précisé cette source.

Des hélicoptères, des drones, la police antiémeute et plus de 100 membres de la Garde nationale ont été mobilisés. Le suspect a été arrêté dans l’après-midi. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire.

En octobre 2019, un conscrit russe avait tué huit personnes en ouvrant le feu sur une base militaire sibérienne, disant ensuite dans une lettre ouverte avoir agi en raison de l'«enfer» du bizutage qu'il vivait dans l'armée.