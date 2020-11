Russie : l'immunité à vie pour les anciens présidents ?

En vertu des lois actuellement en vigueur en Russie, le président ne peut être tenu pénalement ou administrativement responsable des éventuels crimes ou délits commis pendant son mandat. Une mesure que Vladimir Poutine cherche à étendre dans le cadre de sa réforme constitutionnelle : un projet de loi présenté jeudi 5 novembre suggère l'immunité à vie pour les anciens présidents.

Ce texte permet de prolonger ce privilège «au-delà du terme du pouvoir présidentiel», développe le sénateur Andrei Klishas, dont les propos sont rapportés par le Moscow Times. En parallèle, il permet également aux deux chambres du Parlement russe de priver les présidents de cette immunité s'ils sont accusés de haute trahison ou d'autres crimes, à condition que la décision soit votée à la majorité des deux tiers dans un délai de trois mois .

Russian lawmakers submitted legislation Thursday that would grant former presidents lifetime immunity from criminal prosecution as part of President Vladimir Putin’s constitutional reforms https://t.co/mn9Q37uoQ3

— The Moscow Times (@MoscowTimes) November 5, 2020