Australie : à 91 ans, il survit à un accident de parachutisme

En Australie, un homme âgé de 91 ans a miraculeusement survécu, ce dimanche 15 novembre, à un impressionnant accident de parachutisme. Après avoir chuté dans l'océan, le nonagénaire ne présentait que des blessures légères.

Il a été secouru dans l'eau par des habitants, près de Warriewood, au nord de Sydney, a indiqué ce lundi la police.

Une fois sur place, les secours ont examiné l’homme qui ne souffrait que d’ecchymoses et d’égratignures.

L’Australien a ensuite été transporté au Royal North Shore Hospital de Sydney pour des examens complémentaires, précise l’AFP.

Plusieurs images du parachutiste ont été diffusées par les médias sur lesquelles on peut notamment le voir grimper sur des rochers, aidé par les secouristes.

