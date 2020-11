Coronavirus : promener son chien augmenterait de 78 % le risque d'être infecté

Une étude espagnole a mis en lumière les comportements quotidiens les plus à risque face au coronavirus. Parmi eux, le fait de promener son chien, qui augmente la probabilité de contracter le Covid-19 de 78 %.

Publiée dans la revue scientifique Environmental Research, cette étude est basée sur un sondage, auquel ont répondu plus de 2.000 personnes pendant le confinement en Espagne, en vigueur entre mars et mai dernier. «Les résultats de cette enquête mettent en garde contre une contagion plus importante chez les propriétaires de chiens», expliquent ses auteurs, pour qui «cette prévalence plus élevée doit encore être élucidée». L'hypothèse que les chiens puissent transmettre le coronavirus à leur maître ou leur maîtresse doit être explorée selon ces chercheurs espagnols.

En France, l'Agence de sécurité sanitaire (Anses) a confirmé ce jeudi que «les animaux domestiques et sauvages ne jouent aucun rôle épidémiologique dans le maintien et la propagation du SARS-CoV-2 (le nom du virus responsable du Covid-19, NDLR)», alors que quelques cas de chiens et de chats positifs au coronavirus ont été recensés en France. Cependant, l'Anses appelle les propriétaires d'animaux «réceptifs» au Covid-19 (chiens, chats, lapins, hamsters...) à respecter des mesures d'hygiène «strictes». Les personnes atteintes du coronavirus doivent de leur côté «éviter tout contact étroit avec les animaux».

Se faire livrer ses courses, un comportement à risque

L'étude espagnole met en avant d'autres situations et activités accroissant le risque d'attraper le virus. L'une d'elles est particulièrement étonnante : se faire livrer ses produits de première nécessité à domicile augmente la probabilité de contamination de 94 % par rapport aux courses en magasin. Travailler sur site plutôt qu'en télétravail est associé à un risque supplémentaire de 76 %, et vivre avec une personne atteinte du Covid-19 à un risque accru de 60 %.

Quant au comportement le plus efficace pour réduire ses chances de contracter le virus, il s'agit selon cette étude de la désinfection des produits achetés en supermarché ou en épicerie (- 94 %), devant toutes les autres mesures d'hygiène. Dans ses recommandations officielles, l'Anses conseille quelques gestes à adopter en rentrant de ses courses : se laver les mains, retirer les suremballages lorsque c'est possible, nettoyer les produits (et les emballes restants) avec un papier essuie-tout humide avant de les ranger, puis de nouveau se laver les mains. Pour les fruits et légumes, il convient de les laver à l'eau potable - et pas à l'eau de javel ou au détergent - avant de les consommer ou de les cuisiner.