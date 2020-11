Sénégal : 500 pêcheurs touchés par une mystérieuse maladie de la peau

Pas moins de 500 pêcheurs sénégalais ont contracté une mystérieuse maladie de la peau après leur retour de mer, a annoncé ce jeudi 19 novembre, un haut responsable gouvernemental de la santé.

Originaires de plusieurs villes de pêcheurs autour de la capitale Dakar, ces hommes ont tous été placés en quarantaine pour y suivre un traitement médicamenteux, a expliqué Ousmane Gueye, directeur national de l'information et de l'éducation sanitaires.

«C'est une dermatite associée à une maladie infectieuse», a déclaré Ousmane Gueye à l'agence Reuters, et relayé par NDTV. «Nous vérifions plus loin et espérons découvrir bientôt de quoi il s'agit», a-t-il ajouté.

Un rapport du ministère de la Santé daté du 17 novembre indique que ces hommes ont «des lésions au visage, aux extrémités et pour certains, aux organes génitaux». De même, ils souffrent de maux de tête et montrent des températures légèrement élevées.

Selon une enquête préliminaire, le premier cas signalé remonte au 12 novembre dernier. Il s'agissait d'un jeune homme de 20 ans qui présentait des symptômes comprenant une éruption vésiculaire non généralisée, un gonflement du visage, des lèvres sèches et une rougeur des yeux.

Les services de l'environnement doivent dans les prochains jours réaliser des analyses à partir d'échantillons d'eau prélevés dans les zones de pêche.

L'Institut Pasteur et le centre anti-poison du ministère ont également été sollicités pour analyser les causes de la maladie.