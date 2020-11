Russie : 7 personnes meurent après avoir bu de l'antiseptique

Les Russes utilisent beaucoup de liquide antiseptique depuis le début de la pandémie de Covid-19, ce qui mène parfois à des faits divers dramatiques. Les autorités sanitaires locales ont indiqué que sept personnes sont mortes samedi, dans un village de l'Extrême-Orient russe, après avoir bu de l'antiseptique dilué.

Ce lundi, deux autres personnes se trouvaient dans le coma : une femme de 48 ans et un homme de 32 ans, qui ont été placés sous respirateurs artificiels dans un hôpital d'Iakoutsk.

Les enquêteurs ont indiqué avoir trouvé un récipient de cinq litres non étiqueté sur place, qui contenait 69% de méthanol, un alcool industriel toxique. Cet antiseptique sera retiré de la vente.

Les régions défavorisées très touchées par ces drames

Chaque année dans ce pays, surtout dans les zones rurales très défavorisées, la consommation de produits d'entretien, de parapharmacie ou d'antigel pour voitures provoque des drames de ce type.

En 2016, dans la région d'Irkoutsk (Sibérie orientale), plus de cent personnes s'étaient empoisonnées et 78 étaient décédées après avoir consommé un produit pour le bain infusé à l'aubépine et contenant du méthanol, dont la consommation peut provoquer la cécité et des difficultés respiratoires fatales.

Bien que la consommation d'alcool ait diminué ces dernières années en Russie, grâce à d'importantes mesures publiques, leur vente a de nouveau augmenté suite au confinement imposé par les autorités en mars.