L'Ecosse devient le premier pays à rendre gratuites les protections menstruelles

Une première mondiale. Le Parlement écossais a voté pour un accès gratuit aux protections périodiques ce 24 novembre. Une loi inédite qui vise à lutter contre la précarité menstruelle.

Ainsi, des tampons et des serviettes hygiéniques seront disponibles gratuitement partout en Ecosse, que ce soit dans les écoles, les lycées, les universités ou des bâtiments publics. La Première ministre Nicola Sturgeon a fait part de sa «fierté» sur les réseaux sociaux après l'annonce du vote.

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 24, 2020