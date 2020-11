Quand les Américains fêtent Thanksgiving, les Natifs américains commémorent un jour de deuil national

Dinde, fête et football américain. Pour beaucoup d'habitants des Etats-Unis, Thanksgiving est rattaché à ces trois mots. Mais pour d'autres, le quatrième jeudi de novembre est synonyme de deuil et de mémoire d'un génocide.

En effet, alors que les familles américaines se réunissent pour la fête traditionnelle la plus importante ou presque du calendrier, les Natifs américains commémorent le «Jour National du Deuil». Ce 26 novembre marque d'ailleurs le 50ème anniversaire de cette initiative née en 1970.

L'idée remonte en effet à Frank James, un membre du peuple Wampanoag. Il y a 50 ans, il lui avait été demandé de prononcer un discours marquant le 350ème anniversaire de l'arrivée du Mayflower sur le sol américain, étape décisive dans la colonisation du «Nouveau Monde». Cependant, le texte qu'il avait écrit pour l'occasion a été rejeté par l'organisation de l'événement, qui le trouvait trop incendiaire.

UN MOIS DE COMMÉMORATIONS

«Nous, les Wampanoags, vous avons accueillis, les hommes blancs, les bras ouverts, ne sachant pas que ce serait le début de la fin», pouvait-on par exemple trouver dans son discours d'origine. Il y énumérait également les privations de liberté ou encore les expropriations subies par son peuple. Alors qu'il refusait d'adoucir son propos ou de lire une déclaration écrite par les autorités, la censure de son discours est devenue publique. La colère des Natifs américains a entraîné la création de cette journée de deuil.

À cette occasion, un rassemblement est organisé tous les ans à Plymouth (Massachusetts). Les inquiétudes liées au coronavirus n'ont pas entraîné d'annulation cette année. Le tout marque également la fin du «mois de l'héritage indien américain», qui a lieu tous les novembre depuis 1990. L'objectif de cette initiative fédérale est de mettre en avant la culture et la tradition native, tout en mettant en avant les problèmes d'intégration et d'égalité de ces communautés dans la vie du pays.

Car pour rappel, les Natifs américains font partie des populations les plus pauvres des Etats-Unis, seuls 14% ont un diplôme d'études supérieures alors que la moyenne nationale est de 30% et leur taux de suicide est plus important que dans le reste du pays. Parmi les raisons d'espérer des jours meilleurs pour ces communautés : la représentation politique. Le 3 novembre dernier, 6 candidats natifs ont ainsi été élus au Congrès américain. Un record.