Accroché à la coque de son bateau en train de couler, il est sauvé in extremis

C'est ce qu'on peut appeler un miracle. Alors qu'il s'accrochait désespérément à son bateau en train de couler, en pleine mer, Stuart Bee a été secouru in extremis par les garde-côtes.

La scène s'est déroulée ce dimanche 29 novembre, en fin de matinée, à 86 miles (environ 140 km) au large de la Floride. Bee, 62 ans, était porté disparu depuis 24 heures lorsque les autorités ont mis la main sur lui.

Parti vendredi de Port Canaveral à bord de Stingray, son bateau à moteur, il n'était pas revenu à la marina avant la tombée de la nuit. Un comportement inhabituel qui a poussé les responsables du port à donner l'alerte.

Les garde-côtes ont alors déployé une équipe aérienne pour scruter la zone, et ont informé tous les navires présents aux alentours que le Stingray était recherché. Une organisation qui a porté ses fruits, in extremis.

Lorsque Stuart Bee a été retrouvé, il était en effet agrippé aux quelques centimètres de son bateau qui n'avaient pas encore été submergés. Un morceau de coque qui lui a sauvé la vie.

#MustSee: Stuart Bee is recovered by the 225-foot motor vessel, #Angeles. The crew spotted the man clinging to the bow of the vessel and took him aboard and will transport him to shore. #BREAKING



Photo credit: crew member aboard the m/v Angeles. pic.twitter.com/1MSKcVRYG5

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) November 30, 2020