Elon Musk souhaite envoyer les premiers humains sur Mars d'ici «4 à 6 ans»

Le patron de l’agence Space X, Elon Musk, a annoncé mardi que sa société souhaite envoyer des astronautes sur Mars dès 2026.

«Si nous avons de la chance, peut-être quatre ans», a confié le milliardaire lors de la remise de son prix décerné par le groupe de média allemand Axel Springer. Selon ses souhaits, des humains pourraient donc faire un voyage vers Mars dès 2024.

"Mission to Mars" accomplished! Those who were not on board can now watch the highlights of the Axel Springer Award ceremony for @elonmusk: https://t.co/U8VX7NztN6 #axelspringer #axelspringeraward #asaward2020 #missiontomars #elonmusk

— Axel Springer SE (@axelspringer_EN) December 2, 2020